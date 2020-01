Das einstige bosnischstämmige Flüchtlingskind, das es nach einer vorbildhaften Juristenkarriere zu Ministerehren gebracht hat, wird nicht nur wegen ihrer Herkunft angefeindet, sondern auch wegen eines medienrechtlichen Verfahrens, in dem sie erstinstanzlich - Berufung wurde bereits eingelegt - zu einer Entschädigungszahlung verpflichtet wurde. In dem Verfahren ging es um Tweets von Zadic, in denen sie das Foto eines Burschenschafters teilte, der Donnerstagsdemonstranten vom Fenster aus den Hitlergruß gezeigt haben soll. Die 35-Jährige kommentierte das Bild mit „Keine Toleranz für Neonazis, Faschisten und Rassisten“.