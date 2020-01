Die Neos gibt es derzeit in 15 steirischen Gemeinden, Kapfenberg ist keine davon. Dem Einzug in den dortigen Gemeinderat steht man aber zuversichtlich gegenüber. „Die Stimmung ist sehr gut. Die Bewegung wird aber unabhängig davon erhalten bleiben“, so Lindner. Das Ziel der Neos für die gesamte Steiermark ist es, in mehr Gemeinden vertreten zu sein.