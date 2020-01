Oktober 2019: Harry räumt nach monatelangen Medienspekulationen Spannungen in seinem Verhältnis zu William ein. „Wir sind derzeit sicherlich auf unterschiedlichen Pfaden“, sagt der 35-Jährige dem britischen Sender ITV in einem Dokumentarfilm. Im selben Monat verklagt Meghan die „Mail on Sunday“, nachdem das Blatt einen von ihr an ihren Vater geschriebenen Brief veröffentlichte. Darauf attackiert Harry die Boulevardpresse in noch nie da gewesener Weise. Er wolle nicht länger stiller Zeuge des Leidens seiner Frau sein, schreibt der Prinz. „Ich habe meine Mutter verloren, und jetzt sehe ich, wie meine Frau den selben Mächten zum Opfer fällt.“