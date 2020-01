Vor einigen Tagen sorgte ein Video für Aufsehen, in dem ein australischer Feuerwehrmann im Bundesstaat New South Wales Morrison den Händedruck verweigerte. „Du wirst hier keine Stimmen mehr bekommen, Freundchen“, fügte ein sichtlich verärgerter Anrainer in Richtung des Premierministers hinzu. Zwischenzeitlich kündigte Morrison an, einen umgerechnet 1,2 Milliarden Euro schweren Fonds für den Wiederaufbau zu starten. Spätestens nach den für das ganze Land angekündigten Protesten am Freitag wird man sehen, wie es um die politische Zukunft des immer unbeliebter werdenden Morrison bestellt ist.