„85-jähriger Altbauer von Traktor überrollt“, lautete erst im vergangenen Dezember in Kärnten die Erstalarmierung an die Rettungskräfte in Radenthein. „Junger Feuerwehrmann Daniel (13) in Salzburg vom Hof-Traktor überrollt“ musste man im Sommer lesen, der Bursche starb an seinen tödlichen Kopfverletzungen. Alleine 2018 waren 23 Getötete zu beklagen, gut die Hälfte von ihnen auf Straßen und Wegen. Dazu kamen noch 48 Schwerverletzte bei den mehr als 300 Unfällen im Straßenverkehr.