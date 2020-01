Rund 300 Hektar groß ist das Gelände in Grünheide in Brandenburg, auf dem Teslas erste Autofabrik in Europa errichtet werden soll. Noch heuer will man mit dem Bau beginnen, ab Sommer 2021 sollen dann schon Autos vom Band laufen. Im Endausbau will Tesla eine halbe Million Autos pro fertigen. Doch zuerst muss die Umweltverträglichkeit sichergestellt sein.