„Krone“: Werden die Weichen für Resilienz schon in der Kindheit gestellt?

Donya Gilan: Grundzüge der Resilienz bilden sich bereits in der Kindheit aus. Wichtig ist, in den prägenden Entwicklungsphasen eine Bezugsperson zu haben, die Vertrauen schenkt, als Modell, gerade was Problemlösung betrifft, fungiert.