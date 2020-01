Die verseuchten Apps nutzten die Hintermänner offenbar, um sensible Daten der Nutzer auszuspähen. Die Anwendungen protokollierten Ortungsdaten, hatten Zugriff auf die Kamera, fertigten Screenshots von Account-Daten an und fingen sogar gezielt Informationen aus Apps wie Facebook und Gmail ab, um diese an die kriminellen Hintermänner zu verschicken.