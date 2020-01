In einem Brief an die UNO hat die UN-Botschafterin der USA, Kelly Craft, die Tötung des iranischen Top-Generals Kassem Soleimani als Akt der Selbstverteidigung gemäß der UNO-Charta bezeichnet. Gleichzeitig schworen die Amerikaner in dem Schreiben, zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, um amerikanische Interessen zu schützen, falls dies nötig sei.