„Kinder Kreaturen aus Albtraum“

Bleibt zu hoffen, dass sich Grimes‘ Einstellung zu Kindern ändert, wenn erst einmal ihr eigenes auf der Welt ist. Vor einem Monat hatte sie in einem Gespräch mit dem „Interview“-Magazin dazu gesagt: „Ich habe in letzter Zeit viel babygesittet. Und Fuck, Kinder sind Kreaturen aus einem Albtraum. Du musst sie davon abhalten, etwas Böses zu tun, was unser aller Existenz bedroht. Wenn man sie nicht gleich auf den richtigen Weg bringt, dann könnten sie zu Hitler werden.“