Ein Tourist, der in einem Hotel in der Nähe des Doms gastierte, rief kurz nach 1 Uhr Früh, das er Rauchschwaden an der Kathedrale bemerkt habe. Bei Brandalarm im Dom herrsche Alarmstufe 4, berichtete das Nachrichtenportal „Der Westen“ - mindestens vier Löschzüge müssen bei so einer Alarmierung ausrücken. Damit sind fünf Löschfahrzeuge, vier Drehleitern, vier Tanklöschfahrzeuge, der Rettungsdienst und der Führungsdienst im Einsatz.