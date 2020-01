Ein 26-jähriger Arbeiter schob mit einer Diesellok in Schrittgeschwindigkeit einen Mannschaftscontainer mit sieben Personen in Richtung des Tunneleinganges. Zur selben Zeit war eine Hebebühne über den Schienenbereich ausgelegt. Ein 30- und ein 44-jähriger Arbeiter waren dort mit Montagearbeiten beschäftigt. „Dadurch wurden die beiden Arbeiter aus etwa sechs Metern Höhe aus dem Korb zu Boden geschleudert. Gleichzeitig wurde der vom Stellwagen gerissen und zur Seite geschleudert“, heißt es in einer Aussendung der Polizei. Die beiden Männer wurden schwer verletzt vom C11 und vom C12 in die Krankenhäuser Graz und Klagenfurt gebracht. Die sieben Personen im Mannschaftscontainer wurden leicht verletzt von der Rettung in das LKH Wolfsberg eingeliefert.