Die US-Demokraten haben genug von der eskalierenden Iran-Politik ihres Präsidenten und wollen seine Machtbefugnisse beschneiden. Um weitere Gewalt zu verhindern, wird am Donnerstag eine Resolution im Kongress vorgelegt, die die militärischen Befugnisse von Donald Trump im Konflikt mit den Mullahs beschneiden soll. Trump habe „keine schlüssige Strategie, um für die Sicherheit der US-Bevölkerung zu sorgen, eine Deeskalation mit dem Iran zu erreichen und Stabilität in der Region sicherzustellen“, erklärte Nancy Pelosi, die demokratische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, am Mittwoch.