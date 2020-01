Dokumentation über Umgang mit Krankheit geplant

Die Krankheit wurde erst vor Kurzem bei Bieber festgestellt, laut dem Promi-Nachrichtenportal „TMZ“ soll er sich aber schon vor längerer Zeit infiziert haben und seit dem vergangenen Jahr unter den Folgen leiden. Er bezeichnete die Krankheit als unheilbar, was so nicht ganz stimmt: Nach Auskunft des Robert-Koch-Instituts können insbesondere Patienten, die im Frühstadium mit den richtigen Antibiotika behandelt werden, in der Regel „rasch und vollständig“ kuriert werden. Bieber will Ende Jänner eine Dokumentation zu seinem Umgang mit der Krankheit auf der Videoplattform YouTube veröffentlichen.