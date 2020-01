Leicester City hat am Mittwoch im Halbfinal-Hinspiel des englischen Fußball-Ligacups gegen Premier-League-Nachzügler Aston Villa vor Heimpublikum nur ein 1:1 (0:1) erreicht. Christian Fuchs spielte für Leicester durch. Das Retourmatch in Birmingham findet am 28. Jänner statt. Am Dienstag hatte Titelverteidiger Manchester City im anderen Halbfinale Manchester United auswärts 3:1 besiegt.