Salzburg und Torjäger: Das sind zwei Wörter, die zusammenpassen, in Vergangenheit oft in ein und demselben Satz zu lesen und hören waren. Man denke etwa an Alex Zickler, Marc Janko, Jonatan Soriano, Munas Dabbur. An Erling Haaland. Der es in nur wenigen Monaten geschafft hat, sich im Bullen-Trikot den Ruf eines echten Goalgetters zu „erballern“. Doch Haaland ist beim Meister schon wieder Geschichte - die Suche nach einem Super-Knipser beginnt von Neuem.