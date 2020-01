„Verurteile solche Hasstiraden zutiefst“

„Hass im Netz - speziell Hass gegen Frauen, die in Österreich gut integriert sind - hat in Österreich absolut keinen Platz“, so Raab. „Ich verurteile solche Hasstiraden zutiefst, Zadic hat meine volle Unterstützung.“ Auch Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) übt im „Krone“-Interview Kritik.