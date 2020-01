FPÖ-Zweifel an der Umweltprüfung

Ein großer Kritikpunkt für Stöllner ist auch die abgeschlossene Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP). „Der Bericht rechtfertigt den Ausbau mit einem erheblichen Interesse für die Bundesländer Salzburg und Oberösterreich“, so der Freiheitliche und fügt hinzu: „Wenn dem nun aber nicht so ist, wurden wir Salzburger von den zuständigen Stellen ganz schön geprellt.“ Für Stöllner gibt es damit erhöhte Zweifel am Verfahren, besonders in Anbetracht des erheblichen Eingriffs in die Natur und Enteignungen von Grundbesitzern.