Die Chefs einer Großhandelsfirma in Innsbruck werden sich in Zukunft wohl genau überlegen, wen sie als Praktikanten einstellen. Ein 38-jähriger Deutscher stahl nämlich aus dem Lager des Unternehmens, bei dem er im Sommer hineinschnuppern durfte, einen Einbaubackofen. Aufgrund eines Postings in einem sozialen Medien flog der Diebstahl nun nach mehreren Monaten auf.