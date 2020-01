DJ Ötzi fegt über die Bühne, wedelt mit den Armen, singt sich die Seele aus dem Leib. Hinter ihm rasen Leucht-Herzen auf einer Leinwand vorbei. Nicht die einzigen, die DJ Ötzi heute zufliegen. Das Publikum liebt ihn! Es tanzt mit, dass die Wadln unter den Skihosen schlackern. Und: Ohne sein Gespür für die Fans wäre DJ Ötzi nicht DJ Ötzi. Er heizt die internationale Menge an: „Jetzt die Österreicher!“ „Anton, Anton, Anton!“, antworten ihm Tausende Kehlen. Dann richtet er sich an die Deutschen, an die Dänen, die Niederländer. Bald grölen alle vereint die Ötzi-Hits: „Ein Stern“, „Hey Baby“, „Sweet Caroline“ und ein bisschen „Zicke-Zacke-Zicke-Zacke-Hoi-Hoi-Hoi.“