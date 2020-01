Gegen 15.45 Uhr meldete der Mitarbeiter bei der Polizei, dass sich zwei verdächtige Männer im Geschäft aufhalten würden, bei denen es sich aufgrund ihrer Vorgehensweise um so genannten Leihbetrüger handeln könnte. „Im Zuge der anschließend durchgeführten Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht und konnten die verdächtigen Männer bei einer Fahrzeugkontrolle gegen 16.15 Uhr angehalten, kontrolliert und in weiterer Folge festgenommen werden“, heißt es von Seiten der Exekutive. Bei der Festnahme konnte ein gestohlener, dänischer Führerschein und eine, auf die gleiche Person ausgestellte Kreditkarte sichergestellt werden. Bei den Männern handelt es sich um einen 32- und einen 27-jährigen Litauer. „Aufgrund der anschließend durchgeführten Erhebungen stehen die beiden Männer im Verdacht zumindest seit Dezember 2017 zwölf Betrügereien mit einer Schadens- bzw. Bereicherungssumme von mehr als 20.000 Euro begangen zu haben“, so die Beamten. Die Verdächtigen wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert.