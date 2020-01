Am Stubenring 1 ist die Portierin etwas überfordert. Köstinger? Sagt ihr nichts. Findet sie auch nicht im Computer. Die Ministerin für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus reagiert total nachsichtig: „Am Tag nach der Angelobung kann man noch nicht über alles Bescheid wissen“, meint sie, „es sind ja doch sieben Monate vergangen, seit ich hier war.“ Am 3. Juni, erinnert sich Köstinger, habe sie gemeinsam mit ihrem Mann und dem damals elf Monate alten Sohn an der Hand das Bundesministerium verlassen. Am Dienstag, nach ihrer neuerlichen Angelobung, kehrte sie, wieder in Begleitung ihrer beiden Männer, zurück. „Es war tatsächlich so, als würde ich nach Hause kommen“, strahlt sie.