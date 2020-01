Ein Streit um 40 Euro hat für eine 20 Jahre alte Vorarlbergerin am Mittwoch in der Justizanstalt geendet. Die junge Verdächtige war mit ihrer Mitbewohnerin aufgrund der Schulden in Streit geraten, schlug und trat in der Folge auf sie ein, bedrohte sie auch noch mit einem Klappmesser, um mit dem Geld die Wohnung verlassen zu können. Weit kam sie aber nicht - am Bahnhof Dornbirn klickten für die Verdächtige die Handschellen.