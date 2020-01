Eine Ära geht zu Ende, betonte am Mittwoch Helmut Tomac in seinem bisherigen „Wohnzimmer“ – der Landespolizeidirektion am Innsbrucker Innrain. Gemeint hat der neue Generalsekretär im Innenministerium aber nicht sich selbst, sondern vielmehr den (Noch-)Chef des Landeskriminalamtes Tirol – Walter Pupp. Der Unterländer wird sich mit Ende Jänner endgültig in den Ruhestand verabschieden. Und eine große Lücke hinterlassen. „Er ist der Mann, der von der Bevölkerung, aber auch intern als der Kämpfer gegen die Kriminalität wahrgenommen wird“, sagt Tomac.