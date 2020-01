Paukenschlag in Zell am See: Der Verwaltungsgerichtshof gibt den Gegnern der Erweiterung der Schmitten in Richtung Hochsonnberg recht! „Das angefochtene Urteil wird aufgehoben“, sagt Nikolaus Zorn, Sprecher des Höchstgerichts. Naturschutzbund und Alpenverein jubeln über ihren „Etappensieg“