„Wir haben schon ein Partnerwerk von Graz in Slowenien gebaut, in der Nähe von Maribor, und das ist durchaus fähig, diese Arbeit zu übernehmen“, so Apfalter. Als Drohung solle diese Aussage aber nicht verstanden werden. Das Unternehmen sei lediglich 75 Kilometer von Graz entfernt und es liege nur eine geografische Grenze dazwischen.