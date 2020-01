Mittel fließen zurück in geförderten Wohnbau

Auch die Zweckbindung der Rückflüsse und Einnahmen aus der Wohnbauförderung sieht sie positiv. Diese ist zwar Landessache, über den Finanzausgleich will die Bundesregierung aber darauf Einfluss nehmen. „Für uns kein Problem, weil wir ohnehin mehr Geld hineinstecken als wir bekommen“, so Klambauer.