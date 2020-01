Leicht hatte es das mutmaßliche Opfer bisher wahrlich nicht in seinem Leben. Aus zerrütteten Familienverhältnissen kommend, wuchs es in einer betreuten Wohngemeinschaft auf. Als er schließlich im Jahr 2017 endlich eine Lehrstelle bei einem Handwerksbetrieb fand, war der damals 15-Jährige überglücklich. Doch der Traumjob entpuppte sich rasch als Albtraum. Denn von Beginn an soll ihn der Chef des Familienbetriebes regelrecht gemobbt haben. „Ich wurde beschimpft und beleidigt“, schilderte der mittlerweile 17-Jährige bei seiner Einvernahme. Außerdem habe es Schläge mit schwerem Werkzeug, Kopfnüsse und Fußtritte gegeben, wenn „dem Chef etwas nicht gepasst hat“. Dadurch habe sich der Jugendliche sogar Verletzungen zugezogen. Aus Angst, seinen Arbeitsplatz zu verlieren, habe er dem Hausarzt aber nicht gesagt, woher die Wunden stammten.