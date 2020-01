Die Kärntnerin (62) war am Mittwochvormittag am Katschberg bei der Sonnalm Richtung Tal unterwegs. Zur selben Zeit fuhr auch ein Rumäne (48) auf der Piste. Rund 100 Meter oberhalb der Talstation prallten die beiden Skifahrer gegeneinander. Dabei zog sich die Kärntnerin schwere Verletzungen zu. Sie wurde nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung in die Ordination Katschberg gebracht. Der Zweitbeteiligte blieb laut seinen Angaben unverletzt.