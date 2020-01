Gegen vier Uhr flogen am Mittwoch vor einem Lokal in Obertauern die Fäuste: Der Streit zwischen einem 31-jährigen dänischen Urlaubsgast und einem 25-jährigen Österreicher aus Ried im Innkreis eskalierte. Dabei schlug der dänische Urlauber seinem Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht. Der Oberösterreicher wurde dabei im Bereich des Auges verletzt – er begab sich zur weiteren Untersuchung in das Klinikum Tamsweg. Der Däne wird zur Anzeige gebracht.