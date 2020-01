Deutschland reagierte bereits gestern mit einem teilweisen Abzug der im Irak stationierten Truppen und einer Verlegung nach Jordanien und Kuwait. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in London sind derzeit 400 britische Soldaten zur Ausbildung irakischer Streitkräfte im Land. Man werde die Arbeit zur Deeskalation in der Region fortführen, sagte Premierminister Boris Johnson am Mittwoch.