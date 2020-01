„Momente der Begeisterung“

Jurist Alexander Wecht und Anglistik-Student Marco Lieperth sind das zweite Jahr an der Schule. Beide sind bereits Klassenvorstände. Lieperth wird über das Praktikum hinaus Lehrer bleiben: „Der Job ist zwar sehr fordernd, es gibt aber so viele Momente der Begeisterung“, möchte der Kärntner gerne in Wels bleiben. Ihr erstes Jahr an der Schule sind hingegen Umweltmanagerin Katharina Lechner und Theaterwissenschafterin Nina Baak. Während ihrer gemeinsam abgehaltenen Deutsch-Stunde durfte auch die „Krone“ die Schulbank drücken. Fazit: Das Quereinsteiger-Duo überzeugte, der Lehrerberuf macht Spaß, der Draht zu den Schülern ist da.