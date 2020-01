Sei dein Held, lautet die Devise der Vitaminerei, deren Online-Shop am Dreikönigstag um exakt 18 Uhr in Betrieb genommen wurde. „Vor zwei Jahren haben wir uns das erste Mal zusammengesetzt, danach ist dann nach und nach die Vitaminerei entstanden“, erzählt Günther Beck. Der ehemalige Biathlet, der Chef des Gesundheitszentrums Revital Aspach ist, blickt auf intensive zwei Jahre mit Markus Huber zurück, in der die beiden Vitaminerei-Gründer ihr Know-how zusammenführten und so Vitalstoffe entwickelten, die ohne Zusatzstoffe hergestellt und von Hand abgefüllt werden. „Wir haben die Rezepturen entwickelt und eine Manufaktur gefunden, die die Vitalstoffe herstellt “, so Beck.