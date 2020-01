Das Kleinkind dürfteim Ortsteil Playa Paraiso in Adeje einen unbeaufsichtigten Augenblick ausgenützt haben, um aus dem Fenster zu klettern. Das Mädchen war sich offenbar der Lebensgefahr, in der es schwebte, nicht bewusst. Unbeschwert balancierte es zu einem Balkon an der Ecke des Gebäudes und stützte sich dabei nur mit einer Hand an der Wand ab.