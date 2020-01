40 Kilometer weit verfolgten bayrische Polizisten in der Nacht auf Dienstag einen Grazer (56), der den Ordnungshütern bei Pocking in Oberösterreich mit 200 km/h davongebraust war. Erst bei Ried konnte der Raser erwischt werden. Seine Ausrede: Angeblich saß ein Autostopper am Steuer.