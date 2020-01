In der Gemeinderatssitzung vom 17. Dezember 2019 wurden einstimmig entsprechende straßenpolizeiliche Maßnahmen beschlossen, die seit Anfang des Jahres in Kraft sind. „Wir haben die vielen Anregungen aus der Bevölkerung aufgenommen und in die jetzige Umsetzung einfließen lassen“, betont Verkehrsreferent Stadtrat Christian Scheider.