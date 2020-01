Offenbar bietet Facebook den Wechsel auf das neue Design namens FB5 derzeit nur einem Teil seiner Nutzer an. Beim Test in der krone.at-Redaktion fanden sich Facebook-Konten, die schon auf das neue Design umgestellt werden konnten, anderen Nutzern wurde die entsprechende Option nicht angeboten. Facebook scheint sich also für einen „Soft Launch“ entschieden zu haben und führt sein neues Website-Design nach und nach ein.