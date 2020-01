In Zeiten des Klimawandels steht natürlich eines ganz bewusst im Vordergrund: Man möchte so gut es geht auf heimische Produkte setzen und auf den Anbau von Soja oder den Konsum von Fleisch verzichten. Doch der Verzicht alleine ist nicht genug. Vielmehr geht es darum, beim Einkauf von Fleisch, Fisch und auch Soja auf heimische Erzeuger zurückzugreifen. Denn auch in Österreich wird immer mehr Soja angebaut und vielerorts kann man schon österreichischen Tofu beziehen.