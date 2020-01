Alaba, sein Vorgänger auf der Linksverteidigerposition, steht ihm aufgrund zahlreicher Ausfälle derzeit als Innenverteidiger zur Seite. „Ich versuche immer zu lernen, alles aufzusaugen, was die Trainer und andere Spieler sagen und das dann in mein Spiel einfließen zu lassen“, so Davies nach seinem ersten Bayern-Jahr. „Ich lerne die Sprache immer besser, mit meinen Leistungen bin ich insgesamt zufrieden und der Coach hat immer mehr Vertrauen in mich."