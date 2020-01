Die Zeit nach den Weihnachtsferien ist für mich immer auch eine Zeit der Wehmut. Egal, wie anstrengend der Dezember auch war mit all seinen Weihnachtsvorbereitungen, den Reibereien unterm Christbaum, dem Jahresabschluss in der Arbeit, es ist trotzdem schade, wenn all das vorbei ist. Die Vorfreude. Die Fixpunkte. Und vor allem das Zusammensein mit der ganzen Familie. Je älter ich werde, desto mehr vermisse ich meine Familie. Vor allem meine Geschwister, die ich aufgrund der räumlichen Distanz nur noch einmal im Jahr sehe.