An einigen Stellen gibt es Instagram Spots, das heißt gelbe Rahmen, die den Tafelberg, der in Kapstadt allgegenwärtig zu sein scheint, noch einmal so richtig gut in Szene setzen, falls man einen guten Platz zum Fotografieren sucht. Der Berg, etwa 1000 Meter hoch, war für Seefahrer immer ein Zeichen der Hoffnung - auf Wasser, Lebensmittel und Schutz nach langen Wochen auf See, ist ein Wahrzeichen der Stadt, das sich bei unserem Besuch in voller Pracht zeigt, wenngleich wir es erst im zweiten Anlauf hinaufschaffen. Der Wind, das himmlische Kind, vereitelt nämlich unseren ersten Versuch mit der Seilbahn, zum Wandern haben wir leider nicht genug Zeit eingeplant. Wir sind anderntags also nicht die Einzigen, die hoch hinaufwollen, müssen uns in einer langen Schlange gedulden, bis wir dann einen grandiosen Ausblick genießen dürfen.