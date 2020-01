Bis zu fünf Jahre Haft könnten in der juristischen Theorie für das illegale Töten eines Exemplars einer geschützten Art wie des Seeadlers verhängt werden. Doch dieses drakonische Ausmaß wird so gut wie nie verhängt. „Meist urteilen die Richter ungewöhnlich milde und gehen an die Untergrenze der nach dem Gesetz durchaus möglichen Strafen“, weiß der heimische WWF-Experte Volker Hollenstein.