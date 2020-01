„Von Bild der Vergangenheit lösen“

Harald Vilimsky kündigt in der „Krone“ an, nach 14 Jahren seine Funktion als Generalsekretär zurücklegen zu wollen. Schon unmittelbar nach der EU-Wahl 2019 - damals zog Vilimsky als Spitzenkandidat in die Wahl - habe er Parteichef Norbert Hofer darum gebeten, ihn „bei nächstbester Gelegenheit von dieser Aufgabe zu entbinden“, sagt Vilimsky. Nun, wo sich die Partei ohnehin neu aufstellen will, sei die Zeit reif: „Ich sehe die Notwendigkeit, möglichst neue Gesichter zu präsentieren. Auch, um sich vom Bild der Vergangenheit zu lösen.“