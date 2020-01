So lässt der deutsche Neoregisseur sein Werk ausschließlich im Cockpit eines Airbus spielen, der auf dem Weg von Berlin nach Paris von einer Gruppe Islamisten entführt werden soll. Der größtmögliche Schrecken spielt sich hier also im denkbar kleinsten Raum ab - wenn man einmal vom nochmals kleineren Spielort eines begrabenen Sargs absieht, in dem 2010 Ryan Reynolds in „Buried“ um sein Leben kämpfen musste.