Nachdenklich, mit schwermütiger Miene, kein Funkeln in den Augen und in sich gekehrt - so kennt man Charlene von Monaco, wenn sie sich in der Öffentlichkeit zeigt. Das Zurückgezogene und die Melancholie sind jedoch keine typischen Wesenszüge der einstigen Profischwimmerin aus Südafrika, vielmehr spiegelt sich darin ihr derzeitiger, schon länger währender Seelenzustand.