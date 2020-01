Kogler schwebt Regelung vor, die besonders Frauen hilft

Auch Kogler betonte im Pressefoyer nach dem ersten gemeinsamen Ministerrat am Mittwoch, dass er nicht wolle, dass man damit nur die Männer besserstelle: „Eine Regelung nur für Männer, da sträubt sich was in mir.“ Man werde sich in diesem Jahr anschauen, was der allfällige Korrekturbedarf sei. Ihm schwebe eine Regelung vor, die ganz niedrigen Pensionen und damit in vielen Fällen besonders Frauen helfe. Allerdings werde dieses Thema nicht eines der ersten der Regierung sein.