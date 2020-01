An die Opposition: Hättet ihr es denn besser gekonnt?

Dass sich so manche Oppositionspartei nun schon in Stellung bringt, um mit der neuen Regierungskonstellation den Untergang Österreichs herbeizubeschwören, ist lächerlich. Die absehbaren Kassandra-Rufe sind durchschaubar und dem eigenen Frust über den Machtverlust geschuldet. Das ist verständlich, aber auch in der Politik wenig erwachsen.