„In dunklem Zimmer gefangen“

Was Zverev nun braucht, wurde Becker in einem Interview mit der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ gefragt. „Einen Tritt in den Hintern würde ich nicht sagen, ich würde es eher Weckruf nennen. Er ist irgendwo in einem dunklen Zimmer gefangen und sucht den Lichtschalter“, sorgt er sich um seinen Landsmann.