Auf Instagram verriet die schwangere Model-Beauty, warum sie von der Idee einer solchen Brautmoden-Kollektion begeistert war. Bei ihrer eigenen Hochzeit mit ihrem Liebsten Justin Ervin habe sie es nämlich schwer gehabt, ein Kleid in ihrer Größe zu finden. „Ich habe eine Grundform gefunden, die ich sehr mochte. Aber ich musste einige wesentliche Dinge akzeptieren, die ich eigentlich nicht wollte, nur weil es in dieser Form nichts in meiner Größe gab.“