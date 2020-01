Das Hormon Levonorgestrel, ein gängiger Wirkstoff der Antibabypille, wird in die Arme des sternförmigen Kunststoffes eingebracht und diese so gefaltet, dass das Ganz in eine Gelatinekapsel passt. Löst sich die Kapsel auf, öffnet sich der Wirkstoffträger. Er bleibt so lange vor Ort, bis ihn die Magensäure zerteilt hat. Die Reste werden ausgeschieden.